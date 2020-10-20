Geri sayım başladı... Mansur Yavaş tarih verdi!

20 Ekim 2020 Salı, 15:34

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olarak bilinen Çubuk 1 Barajı, yenilenen rekreasyon alanıyla Başkentlilerle buluşmak için gün sayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tamamıyla elden geçirilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.

BAŞKAN YAVAŞ KAPSAMLI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Başkan Yavaş, açılış öncesi Çubuk 1 Barajı’nda devam eden çalışmaları takip etmek için yerinde incelemelerde bulundu. Sosyal medyadan da bilgi paylaşan Başkan Yavaş, “Çubuk 1 Barajını ayağa kaldırıp Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız demiştik. Sözümüzü tutuyoruz, heyecanlıyız. 29 Ekim'de açılışımızı ABB TV'de canlı yayında sizlerle buluşturacağız. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek.” dedi.

ATATÜRK KÖŞKÜ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır kullanıma kapalı ve atıl durumda bulunan Çubuk 1 Barajı’nı yeniden eski günlerine kavuşturmak ve Ankara’ya yakışır bir baraj yapmak için yoğun bir mesai harcadı.

Çubuk 1 Barajı’nda son bir yıldır devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yavaş, açılış için gün sayan tarihi barajda yetkililerden bilgi aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Çubuk 1 Barajı çevre düzenlemesinden Atatürk Köşkü’ne kadar tepeden tırnağa yenilendi.

Atatürk tarafından kullanılan Atatürk Köşkü’nde yapılan tadilat çalışmaları tamamlanırken; o döneme ait tarihi nitelikteki resimler köşkte sergilenerek vatandaşların ziyaretine açılacak.

BARAJDA ÖNCE DİP TEMİZLİĞİ YAPILDI

Büyükşehir ekipleri tarafından Çubuk 1 Barajı ve çevresinde yükselen kötü koku nedeniyle önce dip çamur temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarında ağırlıklı olarak kurutma yöntemini kullanarak yaklaşık 400 bin TL’lik tasarruf sağladı. Mesire alanı olarak da kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü’nün temizlenmesiyle birlikte; Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu Mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası’nda çevre kirliliği ve kötü koku da ortadan kaldırıldı.

ÇUBUK 1 BARAJININ TARİHÇESİ VE ATATÜRK KÖŞKÜ

Mustafa Kemal Atatürk, Başkent Ankara ve çevresindeki kuraklık, büyük yangınlar ve su sıkıntısını gidermek için bir baraj kurmayı planlamış; bu doğrultuda kentin 12 km kuzeyinde bulunan Çubuk Çayı Vadisi üzerindeki bir boğazda baraj inşasına karar verilmiş ve ilk etüt çalışmaları 1926 yılında başlamıştı. 1928 yılında projesi tamamlanan, 1929’da ihalesi gerçekleştirilen barajın ilk beton temeli 1932 yılında Türk mühendis ve işçilerin emekleriyle atılmış ve baraj 1936 yılında hizmete açılmıştı. baraj alanı içinde 1937-1938 yıllarında Fransız mimar Théodore Leveau tarafından tasarlanan Göl Gazinosu inşa edilmiş; aynı yıllarda baraj sırtları üzerine Atatürk tarafından köşk yaptırılmış ve baraj çevresi ağaçlandırılmıştır. Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılından itibaren barajda su birikimi durdurulmuş, 2016 yılında içinde göl gazinosunun da bulunduğu birkaç tesisin yıkılmasıyla baraj Ankara halkı için değerini yitirmişti.