GÖÇİZDER'e operasyonda gözaltınan alınan 16 kişi tutuklandı

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Terör örgütü PKK'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin 16'sı tutuklandı.

AA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:53

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddiasıyla Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) operasyon düzenlenmişti.

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Göç İzleme Derneği GÖÇİZDER pkk

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