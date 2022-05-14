'Gölge Ordu SADAT' nedir? İktidar ile bağlantısı ne?
Sedat Peker'in videolarında da yer alan SADAT, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü'ndeki binasına gitmesiyle yeniden gündeme geldi. SADAT hakkında haber takibi ve araştırmalarını ''Gölge Ordu: SADAT'ın Sır Perdesi Aralanıyor'' kitabına taşıyan Ersin Eroğlu, SADAT'ın kuruluş amacı, kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin iktidar ile ilişkisi, Kılıçdaroğlu'nun SADAT çıkışını ve İstanbul seçimleriyle bağlantısını Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı