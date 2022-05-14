'Gölge Ordu SADAT' nedir? İktidar ile bağlantısı ne?

Abone Ol google-news

Sedat Peker'in videolarında da yer alan SADAT, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü'ndeki binasına gitmesiyle yeniden gündeme geldi. SADAT hakkında haber takibi ve araştırmalarını ''Gölge Ordu: SADAT'ın Sır Perdesi Aralanıyor'' kitabına taşıyan Ersin Eroğlu, SADAT'ın kuruluş amacı, kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin iktidar ile ilişkisi, Kılıçdaroğlu'nun SADAT çıkışını ve İstanbul seçimleriyle bağlantısını Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:27
SADAT Kemal Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler