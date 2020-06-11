Gözaltına alınan Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel, tutuklanma talebiyle sevk edildi
Savcılık sorgusu tamamlanan Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay E.B. tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık sorgusu tamamlanan Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay E.B. tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SORGU BİTMEDEN SALON HAZIRLANDI
Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in sorgusu sırasında kalabalık bir TEM ve çevik kuvvet ekibi yoğun güvenlik önlemi aldı. İfade sırasında gazetecilere üç avukat sınırlandırılması konuldu. Savcılık sorgusu sürerken ve henüz sevk kararı açıklanmamışken sulh ceza hâkimliği salonunun hazırlandığı görüldü.
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