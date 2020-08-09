Grup Yorum konserine gitmek isteyenlere gözaltı

09 Ağustos 2020 Pazar, 17:39

Grup Yorum'un bugün saat 15.00'de Yenikapı'da gerçekleştireceği '9. Bağımsız Türkiye' konserine polis müdahale etti. Konser alanına giriş çıkışlar kapatıldı. Konser alanına girmek isteyenler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Ercan Işık, Erkan Işık, Onurcan Bayrak, Can Bulut ve Doğucan Erkmen Yenikapı'dan gözaltına alınıp, karakolda serbest bırakıldıkları bildirildi.

"Adil yargılanma talebi" ve "Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması" talebiyle başlattıkları ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e ithaf edilen konsere İstanbul Valiliği izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Grup Yorum, tüm engellemelere karşın konseri yapacağını açıklamıştı.