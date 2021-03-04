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Güldür Güldür'den yine çok konuşulacak skeç! İktidara olay gönderme

Oyuncu Ali Sunal, komedi programı 'Güldür Güldür'de iktidara, adalet ve ekonomik krize ilişkin göndermelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 10:37

Oyuncu Ali Sunal komedi programı 'güldür güldür'de yayınlanan 'haber skeci'nde Covid-19 aşısıyla ilgili 'aşı bulundu ama adaletsizliğin aşısı ortada yok' dedi. Sunal, milli gelirle ilgili de çok tepki çeken 'çay-simit' hesabını hatılatarak iktidara göndermede bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun 2019 yılında günde üç öğün çay-simit tüketildiğinde asgari ücretlilerin geçinebileceğini ima etmesi tepki çekmişti.

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