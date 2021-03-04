Güldür Güldür'den yine çok konuşulacak skeç! İktidara olay gönderme
Oyuncu Ali Sunal, komedi programı 'Güldür Güldür'de iktidara, adalet ve ekonomik krize ilişkin göndermelerde bulundu.
Oyuncu Ali Sunal komedi programı 'güldür güldür'de yayınlanan 'haber skeci'nde Covid-19 aşısıyla ilgili 'aşı bulundu ama adaletsizliğin aşısı ortada yok' dedi. Sunal, milli gelirle ilgili de çok tepki çeken 'çay-simit' hesabını hatılatarak iktidara göndermede bulundu.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun 2019 yılında günde üç öğün çay-simit tüketildiğinde asgari ücretlilerin geçinebileceğini ima etmesi tepki çekmişti.
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