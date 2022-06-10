Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası

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İstanbul Güngören'de bıçak ve çekicin de kullanıldığı trafik kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kavgaya karışanları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 13:44

Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Fren yapan minibüse arkadan gelen moto kurye çarptı. Kazanın ardından minibüsten inenler moto kuryeyi darbetmeye başladı.

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