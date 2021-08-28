TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önünde bulunan 5 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik oluşurken olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 1 sürücü ve 1 yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı