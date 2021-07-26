Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardılar

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:54

Olay, dün akşam saatlerinde Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Yavru kedinin dalgalar arasında çırpındığını görenler, kediyi kurtarmak istedi. İki kişi, köprü üzerindeki demir korkuluklardan kendilerini sarkıttılar. Bir kişi denizdeki yavru kediyi ayaklarıyla sıkıştırarak denizden çıkardı. Diğer kişi ise eliyle kediyi alarak köprünün üzerine bıraktı. Yavru kedinin kurtarılma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.