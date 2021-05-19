İmamoğlu paylaştı: Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

İmamoğlu, #19Mayıs1919 etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır... Sizi Haliç'te çok keyifli bir ortamda gerçekleşecek tenis maçlarını izlemeye davet ediyorum. 15.00'de başlayacak müsabakaları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."

Daha sonra İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yaptı. Maç, İmamoğlu'nun hesabından yayınlandı.