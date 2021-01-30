Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayıp su üstünde çırpınan kişiyi, tekne kaptanı ve teknede bulunan bir vatandaş kurtardı.
Olay, dün saat 17.15 sıralarında yaşandı. Haliç Metro Köprüsü'ndeki demir korkuluklara çıkan Fatih K. daha sonra denize atladı. Suya batıp çıkan gencin su üstünde çırpındığını gören metrodaki güvenlik görevlileri köprü üstünden can simidi attı. Su üzerinde can simidine tutunmuş halde bekleyen kişiyi gören Hasan Mutlu, tekneyle yanına gitti. Tekne kaptanı Hasan Mutlu ve teknede bulunan Mehmet Tekin, Fatih K.'yı tekneye aldı. Soğuk sudan sağ olarak çıkarıldıktan sonra titreyen Fatih K.'ya battaniye örtüldü. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi, Fatih K.'yı bota alarak tedavisi için hastaneye götürdü. Köprüden atlayıp su üstünde çırpınan gencin kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı teknedeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Tekne kaptanı Hasan Mutlu, "Köprüden atladı titriyordu, tekneyle hemen oraya gidip kurtardık" dedi. Denize atlayan kişinin kurtarılmasına yardım eden Mehmet Tekin, "Hasan ağabey ile birlikte kurtardık. Ağız ve burnunda kanama vardı, yaşıyordu. Tekneye çıkardık daha sonra gelen Deniz Polisine teslim ettik hastaneye götürüldü" diye konuştu.
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