Halk ekmek kuyruğunda sıra bekleyen yurttaşlar, ekmeğe gelen zamlara tepkili
Ekmeğe gelen yeni zamların ardından yurttaşlar halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladılar. Sırada bekleyen yurttaşlar, geçim sıkıntılarını Cumhuriyet'e anlattı.
İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nin toplantısında ekmeğe zam kararı kabul edildi. İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı. İstanbul genelinde en son zam Mayıs 2021 de yapılmış, 1,75 lira olan ürün, 2 liraya çıkmıştı.
Zamların ardından yurttaşlar, daha ucuz fiyatlara ekmek alabilmek için halk ekmek büfelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhuriyet TV, Esenyurt'ta bulunan halk ekmek büfesindeki yurttaşların ekonomik sıkıntılarını dinledi ve özellikle ekmekle ilgili alım güçlerinin nasıl değiştiğini inceledi.
"ZAM GELİRSE ARTIK KENDİMİZİ ASALIM"
Halk ekmek kuyruğunda bekleyen yurttaşlar ekonomi ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlarda maddi sorunlarının olduğundan bahsederlerken diğer temel tüketim ürünlerinin de pahalılığına dikkat çektiler.
Sırada bekleyen bir yurttaş, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra cebinde 10 lirasının kalmadığını belirtirken bir diğer yurttaş ise ''Millet burada 2 saat bekliyor ekmek alabilmek için. Her şeye zam. Market ikinci şekeri vermiyor. Dolar 12 lirayı gördü. 10 liraya 2 çay içemiyorsun'' ifadelerini kullandı.
Ekmek almak için sırasını bekleyen bir başka yurttaş, ''Doğduğumdan beri halk ekmeğin peşindeyim. İnşaatçıyım ben. Daha çok zam gelirse artık kendimizi asalım'' ifadelerini kullanarak geçim sıkıntısına dikkat çekti.
Gelecekten ümitli olduğunu belirten bir diğer yurttaş da ekonomiden anlamayanların ülkeyi yönetmeyi bırakmaları gerektiğini aktardı.
Kamera: İsmail Bayraktar
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