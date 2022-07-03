Hayatını müziğe adayan özel birey Ali Eren'in tek hayali Tarkan ile tanışmak
Kocaeli'de piyano çalan ve çeşitli müzik gösterilerinde sahne alan 13 yaşındaki özel birey Ali Eren Beller'in tek hayali, hayranı olduğu megastar Tarkan ile tanışmak.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki özel birey Ali Eren Beller, 2 yıldır Kocaeli Sanat Merkezi'nde piyano eğitimi alıyor. Piyano eğitmeni Eray Bala ile beraber 2 yılda önemli bir yol kat eden Ali Eren, çeşitli müzik gösterilerinde sahne de alıyor. Hayatını müziğe göre şekillendiren 13 yaşındaki Ali Eren'in tek hayali ise megastar Tarkan ile tanışmak.
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