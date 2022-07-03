Hayatını müziğe adayan özel birey Ali Eren'in tek hayali Tarkan ile tanışmak

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:23

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki özel birey Ali Eren Beller, 2 yıldır Kocaeli Sanat Merkezi'nde piyano eğitimi alıyor. Piyano eğitmeni Eray Bala ile beraber 2 yılda önemli bir yol kat eden Ali Eren, çeşitli müzik gösterilerinde sahne de alıyor. Hayatını müziğe göre şekillendiren 13 yaşındaki Ali Eren'in tek hayali ise megastar Tarkan ile tanışmak.

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