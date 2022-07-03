Hayatını müziğe adayan özel birey Ali Eren'in tek hayali Tarkan ile tanışmak

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:47

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki özel birey Ali Eren Beller, 2 yıldır Kocaeli Sanat Merkezi'nde piyano eğitimi alıyor. Piyano eğitmeni Eray Bala ile beraber 2 yılda önemli bir yol kat eden Ali Eren, çeşitli müzik gösterilerinde sahne de alıyor. Hayatını müziğe göre şekillendiren 13 yaşındaki Ali Eren'in tek hayali ise megastar Tarkan ile tanışmak.

Ali Eren ile iki yıldır çalıştıkları söyleyen eğitmen Eray Bala, "Bu sürecin öncesinde Ali Eren'in almış olduğu birtakım eğitimler vardı. Ben üstüne koyarak, ekleyerek, daha fazla yol kat etmesini sağladım. Şu anda ritim bilgisi, melodi bilgisi ve notalarla parmakları arasında kondisyonu oldukça gelişmiş durumda. Ali Eren’i hiçbir zaman diğer çocuklardan yadırgamadım, farklı görmedim. Çünkü Ali Eren aslında tamamen yetenekli bir çocuk fakat birtakım farklılıkları vardı. Onları kullanarak, harmanlayarak Ali Eren’i çok güzel bir seviyeye getirdik" dedi.

"ÇOK FARKLI DÜŞÜNÜYOR, FARKLI BİR ZEKASI VAR"

Ali Eren'de fark ettiği özellikleri anlatan Bala, "Benim Ali Eren’de fark ettiğim en büyük özellik farklı bir zekası olması. Ali Eren bir şeyleri düşünürken, nasıl düşündüğünü bazen anlamayabiliyoruz. Fakat onun kafasında o kadar farklı şeyler dönüyor ki, mesela hesaplama yaparken bizim yaptığımız yollar yerine farklı yollar tercih ediyor. Bizim sonuçlara ulaştığımız süreçten daha kısa bir sürede ulaşabiliyor. Ritmik hafızası da bizim düşündüğümüz gibi değil, o kendince farklı bir yol geliştirmiş ve eminim ki diğer insanlardan daha kolay ve olması gereken bir süreç. Bunun Ali Eren üzerindeki etkilerini görebiliyoruz. Çok farklı düşünüyor, çok farklı bir zekası var. Ali Eren ve ona benzeyen birçok öğrenci var. Fakat gerek aile, gerek çevre baskısından dolayı biraz çekimser davranıyorlar. Ali Eren’de geldiğimiz sürece bakınca da bu işi herkesin başarabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TARKAN'I ÇOK SEVİYORUM, ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUM"

Piyano çalmanın iyi hissettirdiğini ifade eden Ali Eren ise, "Piyano çalarken bazen mutluluk, bazen üzüntü hissediyorum. Buraya 2019’da başladım. Müziği seviyorum. Müzik bende güzel etkiler bırakıyor. Piyanoyu da seviyorum. Benim en sevdiğim şarkıcılar Tarkan, Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal, Manga ve Hande Yener. Tarkan’ı çok seviyorum, onunla tanışmak istiyorum" şeklinde konuştu.