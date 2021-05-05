Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen yavru fil, saatler süren operasyonla kurtarıldı.
Olay, Hindistan'ın Jharkhand kentinde meydana geldi. Kuyuya düşen yavru fil, saatler süren operasyonla kurtarıldı.Fil, bölgeye gelen ekip tarafından vinçle çıkarıldı.Yaklaşık 10 metrelik kuyuda yapılan operasyon çevredekiler tarafından kaydedildi. Fil, kuyuya kazılan koridor sayesinde kurtarıldı.
Video Haberler
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı