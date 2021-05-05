Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:35

Olay, Hindistan'ın Jharkhand kentinde meydana geldi. Kuyuya düşen yavru fil, saatler süren operasyonla kurtarıldı.Fil, bölgeye gelen ekip tarafından vinçle çıkarıldı.Yaklaşık 10 metrelik kuyuda yapılan operasyon çevredekiler tarafından kaydedildi. Fil, kuyuya kazılan koridor sayesinde kurtarıldı.