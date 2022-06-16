Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
Esenyurt’ta bir ayakkabıcıya gelen çift, “Eskiyi getir, yeniyi götür” tarifesiyle ayakkabı çaldı. Bir poşetle evden getirdiği eski ayakkabılarını bırakan kadın, sonrasında beğendiği ayakkabıları poşete koyarak yanındaki adamla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda; iddialara göre, müşteri gibi ayakkabı dükkanına giren bir çift, modellere bakmaya başladı.
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