Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife

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Esenyurt’ta bir ayakkabıcıya gelen çift, “Eskiyi getir, yeniyi götür” tarifesiyle ayakkabı çaldı. Bir poşetle evden getirdiği eski ayakkabılarını bırakan kadın, sonrasında beğendiği ayakkabıları poşete koyarak yanındaki adamla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 17:28

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda; iddialara göre, müşteri gibi ayakkabı dükkanına giren bir çift, modellere bakmaya başladı.

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