Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
Esenyurt’ta bir ayakkabıcıya gelen çift, “Eskiyi getir, yeniyi götür” tarifesiyle ayakkabı çaldı. Bir poşetle evden getirdiği eski ayakkabılarını bırakan kadın, sonrasında beğendiği ayakkabıları poşete koyarak yanındaki adamla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda; iddialara göre, müşteri gibi ayakkabı dükkanına giren bir çift, modellere bakmaya başladı.
Kadın beğendiği ayakkabının ayağına uygun numarasını denerken, yanındaki adamda yaşanan hırsızlığın fark edilmemesi için kadının önünü kapattı. Daha sonrasında yanında getirdiği poşetten eski ayakkabısını çıkaran kadın, beğendiği modelle ayakkabısını yer değiştirdi. Olayın ardından çift kayıplara karışırken, yaşanan o hırsızlık anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan dükkan çalışanı Fatih Altuncu, “Bir çift dükkana gelerek ayakkabı bakmaya başlamış. Daha sonrasında ayakkabı beğenerek numarasını istemişler. Yanındaki adamda kadının önünde durduğu için durumu fark etmemişiz. O sırada kadın, yanında getirdiği poşetten eski ayakkabılarını çıkartmış ve beğendiği ayakkabı ile yer değiştirmiş. Biz olayı daha sonra anladık. Sayım sırasında çalınan modelden eksik olduğunu anladık. Güvenlik kamerasına baktığımızda yaşanan olayı fark ettik. Kadının bıraktığı ayakkabıları da bulduk. Tabi onları çöpe attık. Bizim eskiyi getir, yeniyi götür gibi bir kampanyamız yok. Herhalde kadın durumu o şekilde anlamış” dedi.
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