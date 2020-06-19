Hortum paniği kamerada

19 Haziran 2020 Cuma, 16:15

Kars’ın Sanayi Siteleri bölgesinde öğle saatlerinde oluşan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur beraberinde hortumu getirdi. Bulutların arasından yere doğru inen hortum, bazı binaların çatılarını uçurdu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi.