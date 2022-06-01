İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için karar günü: Duruşma başladı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar günü. İmamoğlu'nun ceza alması ve Yargıtay'ın bu cezayı onaylaması durumunda 'siyasi yasak' gündeme gelecek. CHP milletvekilleri Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunarak sert tepki gösterdi. İmamoğlu'nun yargılandığı dava, 21 Eylül'e ertelendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.
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