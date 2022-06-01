İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için karar günü... CHP'li vekillerden sert tepki

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar günü. İmamoğlu'nun ceza alması ve Yargıtay'ın bu cezayı onaylaması durumunda 'siyasi yasak' gündeme gelecek. CHP milletvekilleri Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunarak sert tepki gösterdi.

Sinem Nazlı Demir
01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:05
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için karar günü... CHP'li vekillerden sert tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.

İmamoğlu, mahkemede kendini, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” şeklinde savunmuştu.

Şimdi konu yeniden gündemde ve İmamoğlu bugün yargıç karşısına çıkacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek  Cumhuriyet TV mikrofonlarına, "Tek adam rejimleri çatışmadan, kaostan, kutuplaştırmadan beslenir. Yargıyı silah olarak kullanan Saray iktidarı, muhalefeti boğmak istiyor. İstanbul'u da kazandık, Türkiye'yi de kazanacağız" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise şu açıklamayı yaptı:

"Asla korkmamalıyız, asla yılmamalıyız. Tutuklanmaktan, yargılanmaktan korkmamalıyız. Beraber olursak, direnirsek kazanırız. Korkarsak kaybederiz. Hep beraber haramilerin saltanatını, bu kötü düzeni biz yıkacağız. Biz buradayız, işte meydan!"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi?" sorusuna, "Ben tabii ki böyle bir şey beklemiyorum" diyerek yanıt verdi.

Tekin, "Bu son derece komik bir dava. Ülkenin bu kadar meseleleri varken bunların bile bir dava konusu olması; Türk yargısının ne kadar itibar kaybettiğinin gösteriyor" diye konuştu.

 


Ekrem İmamoğlu Siyaset siyasi yasak

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