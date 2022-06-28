İBB ekipleri sel bölgesinde

28 Haziran 2022 Salı, 17:26

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları haberleri sonrası İBB birimleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda bir araya geldi. Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

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