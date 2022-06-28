İBB ekipleri sel bölgesinde

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla 38 personel ile 23 aracını Batı Karadeniz’e gönderdi.

ANKA
28 Haziran 2022 Salı, 17:26

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları haberleri sonrası İBB birimleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda bir araya geldi.  Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

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