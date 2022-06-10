İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu

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İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde dördü Türk, toplam 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi. Helikopterde bulunan Türk yurttaşlarının Eczacıbaşı Holding'in çalışanları olduğu öğrenildi.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 10:47

İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

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