İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde dördü Türk, toplam 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi. Helikopterde bulunan Türk yurttaşlarının Eczacıbaşı Holding'in çalışanları olduğu öğrenildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.
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