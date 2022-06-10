İçinde 4'ü Türk, toplam 7 kişi bulunan helikopter İtalya'da kayboldu! Ezcacıbaşı Holding'ten açıklama geldi
İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde dördü Türk, toplam 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi. Helikopterde bulunan Türk yurttaşlarının Eczacıbaşı Holding'in çalışanları olduğu öğrenildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.
Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.
Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi.
Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.
Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.
Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.
Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.
ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacıbaşı Topluluğu, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurdu.
Şirket, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.
İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.
İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.
En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız"
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