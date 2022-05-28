İETT Genel Müdürü Bilgili: "Sadece son 2 günde gelen zammın İETT’ye maliyeti en az 500 milyon lira"

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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta üst üste yapılan zamların toplu ulaşıma yıllık maliyetinin en az 500 milyon TL olduğunu açıkladı.

ANKA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:01

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta gelen zamlarla ilgili olarak değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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