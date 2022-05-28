İETT Genel Müdürü Bilgili: "Sadece son 2 günde gelen zammın İETT’ye maliyeti en az 500 milyon lira"
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta üst üste yapılan zamların toplu ulaşıma yıllık maliyetinin en az 500 milyon TL olduğunu açıkladı.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta gelen zamlarla ilgili olarak değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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