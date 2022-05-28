İETT Genel Müdürü Bilgili: "Sadece son 2 günde gelen zammın İETT’ye maliyeti en az 500 milyon lira"

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:51

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta gelen zamlarla ilgili olarak değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bilgili, "Sadece son 2 günde gelen zammın İETT’ye yıllık maliyeti en az 500 milyon lira" ifadelerini kullandı.

Dolar artışı ve yükselen petrol fiyatlarınında etkisiyle benzin fiyatları mayıs ayında yüzde 23, motorin fiyatları ise yüzde 10.7 arttı.