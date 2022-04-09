'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, 112'ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14’ünün SIM kartsız arama olduğunu, özellikle ikinci el cep telefonu satan kişilerin, cihazın bozuk olup olmadığını kontrol için arama yaptığını söyledi.
Osmaniye'de, acil çağrı yapılması gereken durumlarda, birden çok numara yerine tek numaradan ulaşılması için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmet vermeye devam ediyor. 1.5 yıl önce kentte hizmete giren merkezde çağrı karşılama personeli, 2022'nin ilk 3 ayında 150 bin çağrıyı yanıtladı.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, asılsız çağrılar da geldiğini ve telefon alım satım işiyle uğraşanların cihaz kontrolü için merkezi aradığını anlattı.
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