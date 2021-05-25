İkizdere’de tahribata ‘dur’ demek için ağaca çıktılar
İşlencedere Vadisi’ndeki taş ocağı çalışmalarını durdurmak isteyen yöre halkı ağaçlara çıktı.
Yöre halkı bu sabah çalışma alanına ormanın patika yollarından indi. Ali Akyıldız isimli yurttaş çalışmaları durdurmak için ağaca çıktı. Öte yandan Bestan Albayrak isimli yurttaşın bölgeden çektiği görüntüler Cengiz İnşaat’ın doğa talanını gözler önüne serdi. Görüntülerde ağaçların ve çamların yıkıldığı, köklerinden koparıldığı görüldü.
Ağaca çıkan Ali Akyıldız’ı bekleyen köylülerden Ömer Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu ise bölgeye gelen jandarmalar tarafından gözaltına alındı.
Ali Akyıldız yaklaşık 6 saattir ağaçtaki eylemini sürdürüyor. Akyıldız ağaçta olduğu için iş makineleri çalışamıyor.
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