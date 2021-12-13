İlham Aliyev'den UEFA hakemlerine: 'Sen körsün, yan hakem de mi kör?'
Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü'nün Avrupa turnuvasında çıktığı karşılaşmalarda bazı gollerinin sayılmadığını öne süren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Buna hata demek mümkün değil" diyerek tepki gösterdi.
Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü'nün UEFA maçlarında attığı bazı gollerin sayılmadığını öne süren İlham Aliyev, hakemlere, "Sen körsün, yan hakem de mi kör?" diyerek tepki gösterdi.
Karabağ'ın Basel maçında yaşadığı mağlubiyette politik bir kasıt olduğunu ifade eden Aliyev, "Bunu ben de Azerbaycan halkı da biliyor" dedi.
"BUNA HATA DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Aliyev, "Buna hata demek mümkün değil çünkü bu Avrupa turnuvasıdır, köy turnuvası değil, mahalle turnuvası değil, heyetler arası turnuva değil. Burada Avrupa'nın en tecrübeli hakemleri görevlendirilir" diyerek, turnuvalardaki hatalara tepki gösterdi.
"KÖRLERİ NİYE TOPLAMIŞLAR?"
Aliyev, sayılmayan gollere ilişkin, "Nasıl olur ki en az bir metre kale hattından geçen topu görmüyorsun? Sen görmüyorsun, körsün, yan hakem de mi görmüyor? O da mı kör? O zaman bu körleri niye toplamışlar buraya?" diye konuştu.
"ADALETSİZLİK, ÇİFTE STANDARTLAR"
"Karabağ maçlarında bu manzarayla biz niye yüzleşiyoruz? Ben bu sorunun cevabını biliyorum, Azerbaycan halkı da biliyor. Adaletsizlik, çifte standartlar, ülkemize yönelik beslenen garez, bunun cevabı budur" diyen Aliyev, maçlarda yapılan hataların sistematik olduğunu belirtti.
"YÜREĞİM AĞLIYOR"
Aliyev sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben de her bir Azerbaycan vatandaşı gibi o hali gördüğümde benim de yüreğim ağlıyor. Ben de diyorum ne vakte kadar bu devam edecek. Bu öyle bir hadise değil. Ya talimatlı demeli ya da kendi fikir ve duyguları esasında bunu böyle yapıyor. Bunun başka adı olamaz. Bunu görmemek mümkün değildir."
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