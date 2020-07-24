İmamoğlu, kadın makiniste yapılan saldırının yeni görüntülerini paylaştı

24 Temmuz 2020 Cuma, 22:36

Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi alana girmek istedi. Caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolunca bölgeye girişler durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı. Görüntülerde, durakta metrodan inen grubun kadın makiniste saldırdıkları ve güvenlik görevlisinin kadın makinisti korumaya çalışması görülüyor.

Saldırıya tepki gösteren İmamoğlu, görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."