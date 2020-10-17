İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 16:56

Tiyatro sanatçısı Ece Dizdar ve Serdar Orçin'in sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İstanbul'daki kültür-sanat takvimini ve bu alanda yapılacak yeni projeleri açıkladı. Geçtiğimiz günlerde oyunun oynanmasına saatler kala iptal edilen Kürtçe oyun ile ilgili Serdar Orçin'in sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Biz iki adım ileri adım atarız kardeşim, doğruyu yapıyorsak iki adım ileri adım atarız. Geri adım atmayız. Onlara geri adım attıracağız ama" dedi.

İŞTE O SORU - CEVAP

Serdar Orçin: Tiyatrolara kapı açtığınız anda Kürtçe tiyatro yapan bir tiyatro grubunun oyunu yasaklandı. Benim bildiğim kadarıyla o oyun yasaklı değil, bildiğim kadarıyla kullandıkları dil de yasak değil bu ülkede. Burada kamu güvenliğini tehdit eden şey tam olarak nedir?

Ekrem İmamoğlu: Bulamadım ki. Devlet aklı, devlet yöneticiliği çok hassas bir iş. Ne söylediğini bilecek. Bugün de söyledim bir yerde. Bu ülkenin bakan yardımcısı, 16 milyon insanın valisi; içi bomboş bir laf. Terör örgütlerine destek amaçlı diye bir iftirada bulunarak ‘yasaklanmıştır’ diye soruşturma açılacakmış. Kendi hakkınızda soruşturma açın. Ortada bir terör örgütü var ise bunu bu güne kadar bulması ve soruşturma açması gereken sizsiniz. Görevi ihmal etmişsiniz demek ki bu bir. İkincisi, ya ortaya koyacağınız gerekçe; uydurma, gerekçesiz, hiçbir mesneti olmayan bir şey olamaz, olmamalı. Hukuka, kanuna, vicdana, ahlaka uygun olmalı. O kadar saçma bir durum ki. Ben araştırın dedim. Mutlaka Nobel ödülü almış adamın bir oyunu devlet tiyatrolarında oynanmıştır. Daha acısını söyleyeyim mi? Bu yasaklanan oyun da oynanmış, defalarca. Kürtçe olarak da yasaklanan grup bugüne kadar 4 yıldır 20-30 defa gösterim yapmışlar. Akıl tutulması. Biz bu işten geri adam atacağız, bizi köşeye sıkıştıracaklar; başka bir atmosfer var ya. Biz iki adım ileri adım atarız kardeşim, doğruyu yapıyorsak iki adım ileri adım atarız. Geri adım atmayız. Onlara geri adım attıracağız ama.