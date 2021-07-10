İmamoğlu'ndan 'Türkiye'de bir ilk' paylaşımı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTON AŞ, 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak özel bir harç ile 155 metrekarelik bir binanın kabasını bir haftada inşa etti.

İSTON Satış Pazarlama ve Teknik Destek Genel Müdür Yardımcısı Cenk Gökcan şu bilgileri verdi: 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle bina yazarak Türkiye'nin ilk yaşam projesini hayata geçirdik. Dünyada az sayıda gelişmiş ülkenin projelendirip uygulamaya başladığı 3 boyutlu yazıcılar ile bina yapımını tamamen yerli kaynaklar kullanarak İSTON mühendis ve mimarlarınca projelendirip uygulamaya aldık. 3 oda ve 1 salon olarak 155 metrekare oturum alanına sahip olan bu projemizi tasarım merkezindeki arkadaşlarımızın farklı çalışmalarıyla farklı kat yükseklikleri, vaziyet planına göre metrekareleri oluşturabilmektedir. Planlanan bu uygulamalar ise hayata geçirilecektir."

İSTON AR-GE Müdürü Emre Örtemiz ise "Geliştirdiğimiz harç sayesinde bu görmüş olduğunuz katmanları, sürekli bir şekilde imal edebiliyoruz. Bu binanın kaba inşaat kısmını 3 boyutlu yazıcımız ile bir hafta gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu teknolojinin klasik inşaat yöntemlerine göre demir ve kalıp işçiliği gerektirmemesi, mimari serbestisinin yüksek olması, iş sağlığı ve güvenlik açısından daha güvenli sahalar oluşturması sebebiyle farklı avantajları mevcuttur" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN 'TÜRKİYE'DE BİR İLK' PAYLAMIŞIMI





İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile birlikte şu mesajı paylaşdı:

"Mühendislerimiz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak ev inşa ettiler. Bu teknoloji hızlı, düşük maliyetli, güvenli ve yeni tasarımlara olanak sağlıyor."