İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşçilerin ve emekçilerin alın terleriyle yükselir şehirler...

İstanbul gibi İşçinin, emekçinin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin bayramı #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."