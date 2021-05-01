İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İşçilerin ve emekçilerin alın terleriyle yükselir şehirler...
İstanbul gibi İşçinin, emekçinin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin bayramı #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
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