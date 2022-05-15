İncirlik önünde protesto: 'NATO defol bu memleket bizim!'
Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün Adana İncirlik'teki Amerikan üssü önünde bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün Adana İncirlik'teki Amerikan üssü önünde bir basın açıklaması yaptı.
"NATO defol bu memleket bizim" pankartıyla İncirlik önüne gelen komünist gençler "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Gençlik gelecek gelecek sosyalizm", "Bu ülke bu halk satılık değil" sloganları attı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/incirlik-onunde-protesto-nato-defol-bu-memleket-bizim-1936177
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