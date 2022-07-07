İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu

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BBC'den Chris Mason, Boris Johnson'ın istifa etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:33

BBC'den Chris Masona göre; "Boris Johnson istifa etmeyi kabul etti, ancak sonbahara kadar Başbakan olarak kalmak istiyor" dedi. 

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