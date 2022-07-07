İngiliz basını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:19

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

BBC'den Chris Masona göre, Boris Johnson istifa etmeyi kabul etti, ancak sonbahara kadar Başbakan olarak kalmak istiyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin konferansında yaptığı konuşmada Johnson, partide yeni bir liderin göreve gelmesini istedi.

Johnson, ekim ayına kadar başbakanlık görevinde kalacağını söyledi. Daha sonra da yeni lidere koltuğu devredeceğini açıkladı.

İSTİFALARIN ARKASI GELMİYOR

36 saat önce göreve getirilen Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaşan Zahawi, “Dün, 10 Numara’daki meslektaşlarımla birlikte başbakana, bu gidişin tek bir yönü olduğunu ve onurlu bir şekilde gitmesi gerektiğini açıkça belirttim. Saygımdan ve 30 yıllık eski bir arkadaşını dinleyeceği umuduyla bu öğüdü gizli tuttum. Dinlemediği ve bu geç saatte hükümet üzerindeki inanılmaz başarıları baltaladığı için üzüldüm. Ancak ülke, yalnızca istikrarlı değil, aynı zamanda dürüstlükle hareket eden bir hükümeti hak ediyor. Sayın başbakan, yapılacak doğru şeyin ne olduğunu biliyorsunuz ve şimdi gidin” dedi.

Zahawi’nin Maliye Bakanlığı’na getirilmesiyle Eğitim Bakanı olarak göreve gelen Michell Donelan, Başbakan Boris Johnson’dan istifa etmesini rica ettiğini belirttiği mektubunda, “Dün, ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmanızı ve istifa etmenizi rica ettim. İkisi de bir insandan daha önemlidir. Göreve devam etmenizin bir yolu yok, ancak sizi görevden almak için resmi bir mekanizma olmadan bunun mümkün olmasının tek yolu, kabinede kalan bizler için elinizi zorlamak gibi görünüyor. Bizi imkansız bir duruma soktunuz. Bu noktaya geldiği için çok üzgünüm ama dürüstlüğe her şeyden çok değer veren biri olarak başka seçeneğim yok” dedi.

Muhafazakar Parti başkan yardımcısı Caroline Johnson, sosyal medya paylaşımında, "Kalmaya çalışmanın partimize ve dolayısıyla ülkemize zarar vereceğine inanıyorum" diyerek görevinden istifa etti.

Görevinden istifa eden Bilim Bakanı George Freeman, Twitter paylaşımında Johnson'ı istifaya davet ederken "Kraliçe'den özür dilemeli" açıklamasında bulundu.

Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis, kabine toplantısında, "işlerin, geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini" ifade etti.