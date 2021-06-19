İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
Zeytinburnu'nda 2 hırsız, Çinli bir iş insanının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri 2 gaspçıyı ve olayla bağlantısı olan 5 kişiyi yakaladı.
Olay, 31 Mayıs Pazartesi günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli iş insanı A.A akşam saatlerinde evine gitmek için işyerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A’yı gasp ederek üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş insanı yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu hemen polise bildirdi.
7 ŞÜPHELİ POLİSİN OPERASYONUYLA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A , Abdullakh D, Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ GASPÇI BÖYLE KAÇTI
Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş insanını gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.
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