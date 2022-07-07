İskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Ebru Orbey yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:07

Hatay'daki olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çankaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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