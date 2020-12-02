İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu
İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast olayının ayrıntılarını anlatırken, suikast girişimi bilgisine dair belgeden de bahsetti.
OdaTv’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na IŞİD liderleri tarafından suikast emri verildiğine ilişkin haber bir an da gündeme oturdu. Haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının tehdide karşı uyarıldığı ortaya çıktığı aktarıldı.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA BELGEYİ OKUDU
İsmail Küçükkaya konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Küçükkaya, suikast girişimi bilgisine dair belgeyi canlı yayında okudu. Küçükkaya, devletin gerekli birimlerinin çalıştığını ve İmamoğlu ile ekibinin uyarıldığını söyledi.
Küçükkaya ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine konuk olmadan önce İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından kendisinin güvenlik konusunda dair bilgilendirildiğini söyledi.
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