İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

28 Haziran 2022 Salı, 14:16

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5’inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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