İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 5’inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı vekilleri ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5’inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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