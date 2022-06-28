İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 5’inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı vekilleri ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5’inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın muhtemel atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı.
Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi.
Video Haberler
- Marmaris'te ormanı yakmadan önce...
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'