İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!
Sultangazi'de, yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Video Haberler
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
- İstanbul'da korkunç an kameraya yansıdı!
- Sivas'ta kan donduran cinayet!
- Dikkat! Korkutan uyarı: Toplumun yüzde 25’inde görülüyor
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti