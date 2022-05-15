İstanbul Valisi köprüden motosikletiyle geçti

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 11:46

Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 ÇanakkaleKöprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbul-valisi-kopruden-motosikletiyle-gecti-1936084 

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