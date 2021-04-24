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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11

İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 66.26'a ulaşan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:04

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42  artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi

SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ 

İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a,  Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

EN DOLU DARLIK BARAJI

İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;

Alibeyköy   Barajı                                       yüzde  66.26

Büyükçekmece Barajı                                yüzde   77.35

Darlık Barajı                                               yüzde   97..36

Elmalı Barajı                                              yüzde 95.31

Istranacalar                                                yüzde  53.56

Kazandere Barajı                                       yüzde  77.67

Ömerli Barajı                                              yüzde 95.87

Papuçdere Barajı                                       yüzde   76.87

Sazlıdere Barajı                                         yüzde  43.98

Terkos Barajı                                              yüzde  78.24

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