İstanbul'da bir kadın annesini boğazını keserek öldürdü
İstanbul Fatih’te bir kadın, 81 yaşındaki annesi Nurten Üner'i boğazını keserek öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadın, annesinin cansız bedeninin olduğu odada polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul Fatih'te bir kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Akşam saatlerinde sıralarında meydana gelen olaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner’i boğazını keserek öldürdü. Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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