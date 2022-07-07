İstanbul'da bir kadın annesini boğazını keserek öldürdü

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:56

İstanbul Fatih'te bir kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Akşam saatlerinde sıralarında meydana gelen olaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner’i boğazını keserek öldürdü. Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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