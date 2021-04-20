İstanbul'da depo yangını
İstanbul Kumkapı'da kimyasal malzeme deposunda yangın çıktı.
Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda patlamalar yaşanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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