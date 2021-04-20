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İstanbul'da depo yangını

İstanbul Kumkapı'da kimyasal malzeme deposunda yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 13:18

Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda patlamalar yaşanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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