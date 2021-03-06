İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi: Duraklarda yoğunluk

06 Mart 2021 Cumartesi, 17:48

Koronavirüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmasına geçilmişti. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da yollarda trafik hareketliliği yaşandı. Megakentte öğlen 15.00'te trafik yoğunluğu yüzde 74'e dayandı

Sabah saatlerinde ise otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın işlerine gitmeye çalıştıkları görüldü.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORKUTAN KALABALIK

??Öte yandan, İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.

İstanbul’un en gözde yerlerinden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Bazı turist ve vatandaşların ise maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.

İZMİR'DE SAHİLLERDE YOĞUNLUK

?İzmir'de kısıtlamanın kalktığı ilk cumarteside sahillerde yoğunluk gözlendi

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı İzmir’de de sahil şeridi ve işlek caddelerde hareketlilik yaşandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Covid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan İzmir'de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, sahil bandı ve parklarda vakit geçirdi.

Özellikle kahvaltı hizmeti veren restoran ve kafelerde yoğunluk yaşanırken bazı kişiler evlerinden getirdikleri yiyeceklerle çimlerin üzerinde yemek yedi.

Bostanlı sahilinde çocuk parklarında da kalabalık gözlendi. Sahile gelen araçlar park yeri bulmakta zorlandı.

Konak ilçesinde yer alan Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Göztepe sahilinde de yer yer yoğunluk görüldü.

Karşıyaka'daki Kemal Paşa Caddesi'nde de gözlenen yoğunluk üzerine polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Karşıyaka Çarşı olarak da bilinen caddede polis ekiplerinin yaptığı denetime Kaymakam Ali Rıza Çalışır da katıldı. Kontrollerde işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

MASKE VE MESAVE UYARISI YAPILDI

Caddede devriye gezen polis araçlarından maske ve mesafe uyarısı yapıldı.

ANKARA'DA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi sokaklarda hareketlilik yaşandı

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre "orta riskli (sarı)" kategorisinde yer alan Ankara'da ise vatandaşlar dışarı çıkarak parklarda oturdu ve açık havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler de denetlendi.

Polisler, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.