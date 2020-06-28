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İstanbul'da korkutan görüntü! İBB harekete geçti
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin, su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin" dedi. Öte yandan binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor. İBB'ye bağlı İSTAÇ Kıyı Temizleme Ekibi, file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor. İBB ekiplerinin temizleme çalışması devam ediyor.
28 Haziran 2020 Pazar, 10:59