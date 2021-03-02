İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar: Elektrik telleri havai fişek gibi patladı
İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın elektrik telleri ardı ardına havai fişek gibi patladı. Patlamaların ardından seferler durdu. İBB yönetimi ise olayın hırsızlık sonucu gerçekleştiğini duyurdu.
Olay akşam saatlerinde M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansına görüntüde metronun elektrik tellerinin ardı ardına adeta havai fişek gibi patladığı görüldü. Yaşanan patlamaların ardından seferler bir süre Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabildi Meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Öte yandan İBB ise olayın hırsızlık sonucu meydana geldiğini açıklayarak olay yerinde kablo kesmede kullanılan kerpeten bulunduğunun görüntülerini paylaştı.
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