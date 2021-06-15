İstanbul’da şiddetli yağmur
İstanbul’da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da şiddetli yağmur etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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