İstanbul'da tencere tavalı "Melih Bulu" protestosu

09 Ocak 2021 Cumartesi, 21:50

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör AKP'li Melih Bulu'yu protesto etmeye devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden akşam 21.00'a çağrı yapılan 'evden eyleme' yurttaşlar da katıldı.

Evlerindeki ışıkları yakıp söndüren yurttaşlar, tencere, tava ve ıslıklarla tepkilerini göstererek, sosyal medyadan 'rektörlük seçiminin yapılması' konusunda çağrı yaptılar.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü açılışında, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gerçekleştirdiği atama için "Rutin bir atama" dedi.